Son dakika haberi: Küstah sözlere tepkiler çığ gibi büyüyor! Bakan Varank ve AK Parti'den flaş hamle...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın avukatı Ahmet Özel'in hazırladığı suç duyurusu dilekçesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Suç duyurusu dilekçesinde, Mütercimler'in bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu belirtilerek, "Şüpheli Erol Mütercimler, imam hatip okulları mensuplarına yönelik genel ahlak ve toplumsal erdemlerden yoksun olduklarını ifade ederek alenen aşağılamıştır." ifadelerine yer verildi.

Bakan Varank'ın da bir imam hatip lisesi mezunu olarak Mütercimler'in sarf ettiği sözlerin üzülerek muhatabı haline geldiği kaydedilen dilekçede, şüphelinin eylemi toplumun bir kesimini alenen aşağılama kapsamında olduğundan Türk Ceza Kanunu'na göre, hakaret ve halkın bir kesimini aşağılama suçunun unsurlarını taşıdığı vurgulandı.

Son dakika haberi: Haliç Üniversitesi'nden İmam-Hatip'lere hakaret eden Erol Mütercimler hakkında flaş açıklama | Video

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri anımsatılan dilekçede, Mütercimler'in ifadeleriyle imam hatip okulları mensuplarının her biri hakkında ağır hakarette bulunduğu ve imam hatip okulları mezun ve mensuplarını basın yoluyla alenen aşağıladığı belirtildi.

Suç teşkil eden eylemin cezasız kalmaması adına savcılığa teslim zaruriyeti doğduğu belirtilen dilekçede, "Savcılığınızca re'sen gözetilecek diğer hususlar ışığında, özel hukuka ilişkin haklarımız mahfuz kalmak kayıt ve şartıyla, şüphelinin eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında hakkında kamu davası açılmasını, açılacak olan davaya müdahil olarak kabulümüzü saygıyla talep ederim." ifadeleri kullanıldı.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, katıldığı televizyon programında İmam Hatip Okullarından mezun olanlara hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Okulları'ndan mezun olanlara yönelik hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler'e yönelik tepkiler sürerken Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleri Mütercimler hakkında savcılığa başvurdu. Bakırköy Adliyesi önünde toplanan partililer adına AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Siyasi Hukuki İşler Başkanı Avukat Abdurrahman Sacid Göksu açıklamalarda bulundu.

İmam Hatip okullarının saygın kurumlar olduğunu Erol Mütercimler'in açıklamasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Göksu, "Erol Mütercimler'in yaptığı açıklamalar patavatsızca, vicdani, tarihi gerçeklerle kabul edilemez oluşunun yanında aynı zamanda Türk Ceza Kanununda tanımlanan halkı kin ve düşmanlığa sevk etme unsurunu içermektedir. Bizler AK Parti Gençlik Kolları ve İmam Hatip Liselerine gönül verenler olarak İmam Hatip Liseleri ruhumuzdur diyoruz. Biz gençler olarak İmam Hatip Liselerine saldıranlara yem etmeyeceğiz mücadelede yalnız bırakmayacağız" dedi.

"HER ZAMAN BU ZİHNİYETİN KARŞISINDA OLACAĞIZ"

Açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Osman Tomakin ise "Bu ülkenin önemli değerini yetiştirmiş İmam Hatip Liselerini çirkin ve ağır ithamlarla hedef alan Erol Mütercimler'e suç duyurusunda bulunmak için toplandık. Biz her zaman bu zihniyetin karşısında olacağız. Bunu sadece anlık yapılmış talihsiz bir açıklama olarak görmüyoruz. Bunu tamamen belli bir güruhun bu zihniyete dolanmış sürekli İmam Hatip Liseleri üzerinden tartışmaya zemin hazırladığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaların ardından adliye önünde toplanan kalabalık Mütercimler hakkında savcılığa suç duyurusu dilekçelerini sundular.