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'li Kurtulmuş'tan 'a tepki: Sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmeli

Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 'nin, Fransa'nın veya herhangi bir ülkenin müstemlekesi olmadığını vurgulayarak, Fransa Cumhurbaşkanı 'un sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 21:39 ABONE OL
AK Parti'li Kurtulmuş'tan Macron'a tepki: Sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmeli

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un talihsiz ve haddini aşan açıklamasını şiddetle reddettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türk halkına saygı duyduğunu söyleyip iradesini yok saymak tam bir ikiyüzlülüktür. Türk halkı kendi özgür iradesiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak seçmiştir ve sonuna kadar da arkasındadır.

Türkiye, Fransa'nın veya herhangi bir ülkenin müstemlekesi değildir! Makron sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmelidir. Türkiye, egemen, bağımsız, güçlü, demokratik bir ülkedir ve halkının iradesine göre yönetimini belirlemektedir."

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AK Parti'li Kurtulmuş'tan Macron'a tepki: Sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmeli
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