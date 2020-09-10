CHP ve HDP'den ihanete destek!

MİT şehidinin ifşa edilmesine ilişkin davanın ikinci duruşması başladı

Son dakika: MİT şehidinin ifşa davasında karar çıktı

Son dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi ile ilgili mütalaa açıklandı! İşte 8 sanık için istenen ceza...

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklar Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'in "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 8 ay 7'şer gün hapislerine karar verdi. Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç da aynı suçtan 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci'nin tüm suçlardan beraatine hükmeden mahkeme, tutuklu sanıklar Pehlivan, Ağırel ve Kılınç'ın tahliyesine karar verdi.Savunması alınamayan firari sanık Erk Acarer'in dosyası ise ayrıldı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, aralarında Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker'in de bulunduğu CHP milletvekilleri, HDP Milletvekili Hüda Kaya, Milletvekili Ahmet Şık ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sanıklara destek için sıraya girdi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup, pankart ve dövizler açtı. Davanın tutuksuz sanıklarından Barış Terkoğlu, burada grup adına açıklama yaptı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da açıklamasında sanıklara destek verdi.