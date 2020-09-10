İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hainleri bir bir hesaptan düşüyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında "Terörde bugün PKK'nın dağda kalmış elemanlarının teker teker hesabını tutar hale geldik. İkna yöntemiyle veya operasyonel saha baskısıyla her gün birer ikişer hesaptan düşüyoruz" dedi.

"TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIĞI GÖRDÜK"

Bizim ülkemiz açısından 21. yüzyıl, aynı zamanda, 2002'den itibaren kronikleşmiş sorunlarımızın üstüne gittiğimiz, güçlü bir liderlik ve stratejik bir akılla teker teker çözdüğümüz, problemlerin kronik olma karakterlerini bitirdiğimiz, en azından tünelin ucundaki ışığı gördüğümüz bir yüzyıl oldu."

YENİ HIZ DENETİMİ PLANI

"2016-2020 arasında personel sayısına emniyet birimlerimizde 5 bin 934 yeni personel dahil oldu. Jandarma birimlerimizde ise 2016 yılında 2 bin 700 olan trafik personeli sayımız bugün 5 bindir. Aynı periyotta emniyet trafik birimlerimize 534 motosiklet aldık. Jandarma trafik birimlerimizde ise 2016'da hiç motosiklet yokken yine yaptığımız alımlarla, bugün bu sayı 350'dir 2017 yılında Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında sistemi kurduk. Sistemin kurulu olduğu otoyollarda; 2019 yılında toplam kazada yüzde 18,8; ölümlü kazada ise yüzde 6,6 azalma elde ettik. Şimdi bunu bir adım daha ileri taşıyoruz. PTS ve KGYS kameraları üzerinden ortalama hız tespiti yapıyoruz. İlave bir ekipman yatırımı yapmadan, mevcut kameralar üzerine kurulacak bir yazılımla, aracın görüldüğü iki nokta arasındaki mesafe ile geçen zamanı hesaplayarak hız denetimi planlıyoruz"