Sözcü ve Cumhuriyet'in din düşmanlığı hız kesmiyor! Din eğitimine 'SKANDAL' manşeti attılar

Sözcü ve Cumhuriyet Gazeteleri temel dini bilgilerin yer aldığı din dersleri ve din dersi kitaplarını hedef tahtasına oturttu. 28 şubat dilini aratmayan manşetlerle islama karşı manşetler atan iki gazete söz konusu manşetleri gören vatandaşlardan tepki çekti.

HİÇ DEĞİŞMİYORLAR!

İslam düşmanlığı konusunda tavırları hiç değişmeyen Cumhuriyet Gazetesi ve Sözcü Gazetesi neden din eğitiminde rahatsız oluyor? Sözcü Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi neden 28 Şubat döneminde yapılan haberlerin benzerlerini manşetlerine taşıyor? İşte Cumhuriyet ve Sözcü'nün skandal 28 Şubat'lık skandal manşetleri...

Sözcü Gazetesi'nde manşetten din düşmanlığı! Cumhuriyet ve Sözcü'den 28 Şubat'lık skandal manşetler | Video