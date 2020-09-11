AK Parti Gençlik Kolları'ndan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

AK Parti Ankara Gençlik Kolları üyesi bir grup, suç duyurusu dilekçesini savcılığa teslim ettikten sonra Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Grup adına açıklama yapan Sefa Özer, imam hatip liselerinin Cumhuriyet tarihinden bu yana Türk eğitim sisteminin önemli bir parçası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da yetiştiren bir kurum olduğunu söyledi. Erol Mütercimler'in binlerce imam hatip lisesi mezunu ve mensubu kişiye, milli ve manevi değerlere dil uzattığını belirten Özer, "Erol Mütercimler'in bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında din eğitimi ve kurumlarının tartışıldığı sırada imam hatiplilere karşı nefret söylemi içeren aşağılayıcı ve hakaret dolu ithamlarını şiddetle kınıyoruz. Toplumun büyük bir kesimini aşağılayan, milli ve manevi değerlerimizi hedef alan bu saldırgan tutum ne özürlüğe ne de modernite kisvesi ardına saklanabilir. Mütercimler'in bu ötekileştirici anlayışı, özgürlük ve düşünce hürriyetine en büyük darbedir" dedi.



Özer açıklamasında Mütercimler hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'hakaret' fiillerinden suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları'ndan, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu