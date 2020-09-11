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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişilere ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

AA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 12:08 Son Güncelleme: 11.9.2020 12:29 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişilere ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

YASAĞI İHLAL EDENLER YURDA ALINACAK

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişiler için harekete geçti. Bakanlık tarafından 81 il Valiliğine gönderilen genelgeye göre, evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt veya pansiyonlarda tamamlayacak. Uygulama, izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikteki yerlerde kalanlar için de geçerli olacak. İzolasyon için tahsis edilecek yurt ve pansiyonların yönetimi bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle yürütülecek.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
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