CHP’li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a tepki yağdı: ‘Tecavüzcü başkan istemiyoruz’

Tüm Türkiye, CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına uyuşturucu ve alkol içirdikten sonra tecavüz ettiği iddiasıyla çalkalanırken, Didimliler de Atabay'a tepki gösterdi. İşletme sahibi Vedat Borulday, "20 yıldır turizmciyim. Didim turizmini kalkındırmak için ne kadar temiz olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Devlet adına görev yaptıkları koltuğu kötü amaçlarını alet etmeleri iğrenç bir şey. İş başvurusu yapan kadını alıp bağ evine götürüp orada istismar etmeleri büyük bir ahlaksızlık. Demek ki belediyeden içeri giren her kadına bu gözle bakıyorlar. Bu sapıklıktır. Bu şekilde bir kadını istismar edebilecek karakterde olan biri idare ve yönetim anlamında neler yapar kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Ayrıca Didim'in isminin böyle istismarla anılmasına neden olmak da suçtur. Cezalandırılmaları şart" dedi. Didimliler, Atabay'a tepki gösterdi:Güvenlik görevlisi Şule Buyran: Bir kız annesi olarak haberi okuyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Kendi evladım başta olmak üzere kızlarımızı korumamız gerekiyor. Kadınlar da bu gibi insanlar yüzünden işsiz kalıyor. İddialar doğruysa İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasını istiyorum.Otel çalışanı Erhan Özarslan: İğrenç bir durum. Kadın ekmek davası için gitmiş. Suistimal etmişler. Yazık. Aciz bir kadını kullanmışlar. Didim'e böyle bir belediye başkanı yakışmıyor. Didim'i kirletiyor. Umarım yetkililer gerekeni yaparlar.Tekniker Mehmet Çoban: Rezalet. Başımızdaki insanlar bunu yaparsa kime güveneceğiz. Güvenerek oy verdiğimiz insanların eylemleriyle karşılaşınca daha bir şok yaşadık. Belediye başkanı böyleyse akrabalarımızı belediyeye nasıl gideceğiz? Belediyeye işimiz düştüğünde gitmeye korkar olduk.Emekli gazi uzman çavuş Adem Demirer: Belediyeye ailemizi gönderemez hale geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, ivedi bir şekilde belediye başkanına görevden el çektirmeli, ilçemizin huzur refah ve barışı yeniden tesis edilmelidir.İncelemesi süren 16 dosya arasında Başkan Atabay hakkındaki imar yolsuzluğu iddiaları da yer alıyor. Atay'ın, bu kapsamda, imar barışından yararlanıp yapı kayıt belgesi alan bazı işletmeleri kanuna aykırı şekilde yıktırdığı iddiaları, müfettişler tarafından inceleniyor. İmar barışından yararlanmasına rağmen işletmesinin haksız yere yıkıldığını ve bu kapsamda müfettişlere ifade verdiğini söyleyen 2 çocuk babası işletmeci Mehmet Tuğrul Bilikser (63), "28 bin lira para yatırıp yapı kayıt belgesi aldım. Didim Belediyesi ise bu belgeyi yok saydı. Sahte Cennet Mevkiinde bulunan işletmem geçen martta belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Benim gibi mağdur edilen toplam 8 işletme sahibi var. Sonradan öğrendik ki belediye yıkımdan önce, bizim işletmelerimizin bulunduğu yer için, kendi adına 5 başvuru yapmış. Amaçları bizi canımızdan bezdirip kaçırarak, bölgeyi kendi yandaşlarına peşkeş çekmek" dedi.İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin incelemeleri sürüyor. Müfettişlerin toplamda 16 ayrı suç dosyasını incelediği ve bu konularla ilgili şu ana kadar 40 kişinin ifadesini aldıkları öğrenildi. Ahmet Deniz Atabay'ın, 6 yıl önce de kendine ait bar ve otel işletmelerine ait su borçlarını "Terkin" yöntemiyle sildirdiği de ortaya çıktı. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Belediye çalışanı İlksen Yalçın'ın şikayetiyle başlattığı soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine gönderilen bilgisayar hard disklerinde Başkan Atabay'ın su borçlarının silindiği raporla da tescillendi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin bu konuyu da araştırdığı öğrenildi. Bu kapsamda müfettişler, bilgi işlem servisinde görevli Hakan Sarıkaya'nın da yeniden ifadesini aldı.