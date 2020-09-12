Haberler Gündem Haberleri MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ‘Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ‘Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda önemli açıklamalar Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu' yapılıyor. Sempozyuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. MHP lideri Bahçeli, sempozyum kapsamında konuşma yapıyor. Bahçeli "12 eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir" dedi.

Giriş Tarihi: 12.9.2020 14:58 Son Güncelleme: 12.9.2020 15:12 ABONE OL