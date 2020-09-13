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Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "" safhası icra edildi

, Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "" safhasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 20:06 Son Güncelleme: 13.9.2020 20:12 ABONE OL
Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü safhası icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere Birleşik, Müşterek ve Fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı, Seçkin Gözlemci Günü safhasının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde tatbikatın ilgili safhaları yer alıyor.

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan yeni görüntüler

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Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" safhası icra edildi
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