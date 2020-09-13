Son Dakika: Bakan Soylu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün akşam saatlerinde Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Bakan Soylu, Turuncu kategoride aranan iki teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

BAKAN SOYLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova'da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi. Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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