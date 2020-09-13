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’de kararlılık mesajı ’tan verilecek

ve , Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın bugün yapılacak ‘’ne katılmak için Kuzey Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 18:37 Son Güncelleme: 13.9.2020 19:01 ABONE OL
Doğu Akdeniz’de kararlılık mesajı Kıbrıs’tan verilecek

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Antalya'nın Kaş ilçesindeki temaslarını tamamlamasının ardından Lefkoşa'ya geçti.

FAALİYETLER TAKİP EDİLECEK

Bakan Akar ve komutanlar, KKTC'de gerçekleştirilen "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı"nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip edecek.

TATBİKAT YAPILACAK

Tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere birleşik, müşterek ve fiili olarak icra ediliyor.

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Doğu Akdeniz’de kararlılık mesajı Kıbrıs’tan verilecek
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