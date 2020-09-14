Atatürk hazımsızlığı CHP’yi karıştırdı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de video konferansla gerçekleştirilen Taksim Toplantıları'na konuk oldu. 1.5 saatlik konuşmasında Kaftancıoğlu, Atatürk'e atfen üç kez Gazi Mustafa Kemal ifadesini kullandı. Kaftancıoğlu, TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan'ın, "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" sorusuna şu cevabı verdi: "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum." Bu açıklama, CHP tabanı ve CHP'li politikacıların sert eleştirilerine hedef olduKasıtlı kullandığını da itiraf ediyor. Atatürk ifadesine kendini ait hissetmeyen birisinin bırakın parti kademelerinde yönetici olmayı, CHP'ye üye bile olmaması gerekir.Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra sen demesen ne yazar. Ama unutma, burası CHP.Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimiz CHP'nin kurucusudur. Adını her yerde ve her koşulda; onurla, gururla söyleriz.Atatürk zaferin adıdır.Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi, kurucusu ve liderini ismiyle anmak laubaliliği hiç kimsenin ne haddi, ne de hakkıdır.M. Kemal'in askeri olmayı reddeden, Atatürk soyadı ile de sorunlu bir CHP İl Başkanı.Atatürk'ün ismini anmakta tereddütü olanlar O'nunla problemi olanlardır.'Atatürk' diyemeyen bir il başkanını da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır.