Sağlık Bakanı Koca'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün resmi Twitter hesabından koronavirüs uyarısında bulundu. MHP lideri Bahçeli açıklamasında, "Sağlık Bakanımız muazzam bir dirayetle çalışıyor. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, diğer tüm sağlık personelimiz fedakarlıkla görevlerini ifa ediyorlar. Onlara ne kadar şükran duysak azdır. Her şeyin en iyisine layık oldukları tartışma götürmez bir gerçektir." ifadelerini kullanmıştı.

"BİRLİK OLUP BAŞARACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Lideri Bahçeli'ye bu mesajı için sosyal medyadan teşekkür etti. Koca, "Sayın Devlet Bahçeli'nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu mücadele ancak milletçe başarıya ulaşabilir. Birlik olup başaracağız." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den koronavirüs uyarısı

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