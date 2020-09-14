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İletişim Başkanı Altun: Saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacak

İLETİŞİM Başkanı , 'de ekibine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı lanetleyerek, "Bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacaktır" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 18:39 Son Güncelleme: 14.9.2020 18:47 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun: Saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacak

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'de insani yardım amacıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan Kızılay'ımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum. Şehit olan Kızılay çalışanımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ne olursa olsun, Kızılay, dünyanın dört bir yanında mazlumlara umut olmaya, acıları dindirip yaraları sarmaya devam edecektir. Ve elbet bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacaktır. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

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İletişim Başkanı Altun: Saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacak
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