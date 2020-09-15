Dünyadaki 7 özel gemiden biri

Osmanlı denizciliğine damga vuran Oruç Reis'in ismini alan sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına bakım ve onarım için kısa bir süre ara verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir" açıklaması yaptı.







3 BİN 525 KM SİSMİK VERİ

10 Ağustos'ta Akdeniz'de Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlayan Oruç Reis, bugüne kadar söz konusu sahada 3 bin 525 kilometre sismik veri topladı. Oruç Reis Türkiye'nin çevresinde binlerce kilometrelik alanı tararken, 2017-2020 yılları arasında 11 bin 900 kilometrelik alanda 2 boyutlu (2 D) sismik veri topladı. Toplanan 3 boyutlu (3 D) veriler ise 4 bin 872 kilometre kareye ulaştı. 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'daki aramalarını tamamlayan Oruç Reis, bugüne kadar 4 alanda 3B sismik araştırma yaptı. Bunlar arasında Sarıyer, Karadeniz İğneada, Güney Marmara ve Batı Güzelyurt bulunuyor. 2017 yılından bu yana yapılan 2B sismik etütlerin bölgeleri arasında ise Karadeniz'de Zonguldak ve İğneada bölgeleri, Akdeniz'de ise Kaş, Kumluca ve Demre alanları yer alıyor. Uzaktan kumandalı su altı aracı ile bin 500 metre su derinliğine kadar deniz tabanı incelemesi ve deniz tabanı görüntülemesi yapabilen Oruç Reis, deniz tabanından 18 metreye kadar karot numunesi alabilen cihazları sayesinde farkını ortaya koyuyor. Oruç Reis 2D ve 3D sismik, gravite, manyetik ve jeofizik araştırmaları yapabilme kabiliyetine sahipken, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu ve 15 bin metreye kadar 2 boyutlu veri toplayabiliyor. Üretim sürecinden takip ve destek gemilerine, sigortalamasından çalışma ekibine kadar "yerli ve milli" olma özelliği taşıyan Oruç Reis, dünyadaki yüksek donanımlı ve çok amaçlı 7 sismik araştırma gemisinden biri durumda.

Oruç Reis’e NATO molası

Enerji Bakanlığı'ndan Oruç Reis sismik araştırma gemisine ilişkin açıklama:

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