Mansimov’un talebi reddedildi! Tutuklu yargılanacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir operasyonla FETÖ iddiaları kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Palmeli şirketinin sahibi Mübariz Mansimov hakkında iddianame düzenlemişti.



Mübariz Mansimov

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ davasında Mübariz Mansimov ilk kez hakim karşısına çıktı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşmada Mansimov savunma yaptı. ABD'ye gittiğini kabul eden sanık işadamı, kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanına götüren ismin firari işadamı İhsan Kalkavan olduğunu belirtti.

Tanık beynlarını da dinleyen mahkeme heyeti Mansimov'un tahliye talebini değerlendirdi.Tutukluluk helinin devamına hükmetti. Duruşma, Aralık ayına ertelendi.