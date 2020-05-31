Mansimov 900 milyon $’lık borçla battı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, 17 Mart günü tutuklanarak cezaevine gönderilen işadamı Mübariz Mansimov'un şirketi Palmali Holding Company Limited iflas etti. Mansimov'un başkanı olduğu Palmali Holding'in piyasalara 900 milyon doların üzerinde borçlandığı ortaya çıktı.Çalıştırdığı personel maaşlarını bile ödeyemeyen Mansimov'un mal varlıkları, gayrimenkulleri ve gemilerinin değerlerinin ise ancak 100 milyon dolar civarında olduğu tespit edildi. Çeşitli ülkelerdeki bankalar, alacaklarının peşine düştü. Denizcilik sektörüne verdiği kredilerle bilinen ve eski adı 'HSH NORDBANK' olan Almanya merkezli Hamburg Commercial Bank (HC BANK), Palmali Dry Holding ve Palmali Holding'e verdiği kredinin geri ödenmemesi üzerine defalarca holdinge yazı yazdı. Kredileri geri çağıran banka 27 milyon dolarlık borcun ödenmemesinden dolayı, üzerinde rehin bulunan 6 kargo gemisinin bankaya devredilmesi için işlemlere başladı. Mansimov'un 2006 yapımı 'MIRZAAGA KHALILOV' ile 2007 yapımı 'NAKHCHIVAN', 'ISMAYIL SHIKHLY', 'SHIRVAN', 'RIAD AHMEDOV' ve 'AKHMED MAHMUDOV' isimli gemilerine el konuldu.KASIM 2018'de Rusya Rostov Tahkim Mahkemesi, İstanbul merkezli Palmali Denizcilik iştiraki Malta merkezli Palmali Holding bünyesindeki Palmali Rostov LLC'nin, Rus Sberbank'a olan 220 milyon dolar borcuna karşılık iflasını onayladı. Şirket yönetimine atanan kayyum da Palmali LLC'nin borçları ve varlıklarını belirledi. Rusya'da yaklaşık 40'a yakın şirket, banka ve kredi kuruluşlarına 300 milyon dolara yakın borcu olan Palmali Rostov LLC 'nin mülkiyetinde bulunan 46'sı petrol tankeri toplam 52 parça gemiye el konuldu. Rostov İflas Mahkemesi Eylül 2019'da 43 gemiyi satışa çıkardı. Gemiler satılamayınca Mansimov'dan alacağını tahsil edemeyen Sberbank, bu kez İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, 4 Mayıs'ta verdiği ihtiyati tedbir kararıyla, Palmali Holding ve Mübariz Mansimov'un tüm dünyadaki malvarlıkları ve banka hesaplarının dondurulması kararını aldı. Buna göre, aksi yönde bir karar alınıncaya kadar Mansimov ve şirketi Palmali Holding, İngiltere ve Galler'de bulunan 261.9 milyon dolarlık mal varlığını dışarı çıkaramayacak.Ünlü işadamı Mübariz Mansimov, FETÖ örgütü üyesi olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, 15 Mart günü gözaltına alınmış, 17 Mart günü ise tutuklanarak, Silivri Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.