Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: FETÖ 5 milyon dolar teklif etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in 1996 yılında kendisi ile bir fotoğraf çektirme karşılığında 5 milyon dolar teklif edildiğinin bilgisini verdi. Perinçek, "1996 yılıydı. O zaman Latif beyin başında bulunduğu Yazarlar Vakfı gibi bir kuruluş vardı. Beyoğlu'nda bulunan partimizin il merkezine geldiler. 5'inci katta kendilerini kabul ettim. 13 kişi olarak geldiler. Başlarında Latif bey vardı. Sohbetler ettikten sonra bana, Fethullah Gülen ile bir otel lobisinde buluşup, kamuoyuna ve basına bir fotoğraf karesi vermenin Türkiye'de barışa hizmet edeceğini belirttiler. Yaptıkları bu öneriyi mümkün değil diyerek reddettim. Fethullah Gülen'in bizim terör örgütü olarak gördüğümüzün bir yapının yıllardır başında olduğunu belirtim. Bu konuşmaların ardından beni Erol Mütercimler aradı. 'Arkadaşlarımızın yaptığı öneriyi reddetmişsiniz. Halbuki böyle bir görüşme 5 milyon dolardan başlar' dedi. 5 milyon Türk Lirası değil 5 milyon dolar teklif ettiler. Ben de 5 milyon dolar değil 5 milyar dolar, dünyayı verseniz de olmaz dedim" ifadelerini kullandı.

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