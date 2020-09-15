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Yargıda "e-Duruşma" dönemi başladı: Peki "e-Duruşma" nasıl yapılacak?

'de avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma" uygulaması, 1. Tüketici Mahkemesinde görülen duruşmayla başladı.

AA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 14:21 Son Güncelleme: 15.9.2020 14:36 ABONE OL
Yargıda e-Duruşma dönemi başladı: Peki e-Duruşma nasıl yapılacak?

Türkiye'de avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma" uygulaması, Ankara Batı Adliyesi 1. Tüketici Mahkemesinde görülen duruşmayla başladı.

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma", ilk kez Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesinde görüldü.

Taraf avukatı duruşmaya, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra bürosundan bağlandı. Mahkeme salonuna kurulan ekranda, avukat ve salonun görüntüsü yer aldı.

"E-DURUŞMA" NASIL YAPILACAK"

Yazılımı ve geliştirmesi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapılan e-duruşma sistemi ile avukatlar, farklı şehirlerdeki duruşmalarına video konferans yöntemiyle katılabilecek.

Avukatlar, "UYAP Avukat Portalı" üzerinden "Duruşma Sorgula" menüsünden sorgulama yaptıktan sonra duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak ilgili mahkemeye "e-Duruşma" talebi gönderecek.

Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinden sonra duruşmaya portal üzerinden katılabilecek. Avukatlar, uygulama aracılığıyla bağlandıkları duruşmalarda cübbe giymek zorunda olacak.

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Yargıda "e-Duruşma" dönemi başladı: Peki "e-Duruşma" nasıl yapılacak?
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