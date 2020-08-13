Yeni yargı paketiyle yürürlüğe girdi: 28 günde ücretsiz çözüm!

HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDENMEYECEK

üketicinin arabuluculuk süreci sonunda herhangi bir ücret ödemeyeceğini belirten Öztatar, "Anlaşma durumunda tüketiciye düşen ücreti Adalet Bakanlığı karşılayacak, anlaşamama durumunda yine tüketiciden herhangi bir ücret çıkmayacak, ücret yine Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak. Yani, uyuşmazlık miktarı 100 bin lira da olsa 200 bin lira da olsa tüketiciden herhangi bir masraf alınmadığı gibi tüketici anlaşsa da anlaşamasa da yine herhangi bir ücret ödemeyecek" dedi.

Öztatar, arabuluculukta anlaşamama durumunda tüketici için dava açma hakkının saklı olduğunu da dile getirdi.