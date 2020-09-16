İBB’nin ekmeğinden ettiği işçiler CHP’nin kapısında

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mağdur ettiği işçiler CHP'nin Ankara'daki Genel Merkezi önündeki eylemlerinde 'Nerde şeref sözü veren Kılıçdaroğlu' pankartıyla CHP liderine seslendi. Haklarını almadan gitmeyeceklerini vurgulayan işçiler, "11 bin 732 İBB çalışanının işine geçen bir senelik süre zarfında son verildi. Bu kadar çalışanı ve ailesini incir çekirdeğini doldurmayacak gerekçelerle kapı önüne koymak hangi adaletin kitabında yazmakta? Çoluğuna çocuğuna helal ekmek götürmekten başka derdi olmayan bu insanların emin olun ki yargı nezdinde de çok büyük kısmı işe iade olacak, hatta olmaya da başladı. Ne gerek vardı bunca emekçinin hayatını alt üst etmeye" diye konuştu. İstanbul halkı için kar kış demeden hizmet verdiklerini söyleyen işçiler, "Yangınından afetine risk gözetmeksizin bu şehrin selameti için gayret ettik. Yeri geldik hakaret yedik, yeri geldi çamurlara battık ama hizmet ederken kimseyi kimseden ayırt etmedik. Kıymetli İstanbul halkına sesleniyoruz, sadece 'Neden' diye sorun. Sorunuzun cevabı vicdanlarınızda yankılanacaktır" şeklinde konuştu.



'FOTOĞRAF PAYLAŞIM DİYE...'

Ömer Çevik: 15 yıldır İspark'ta çalışıyordum ve tazminatsız işten çıkarıldım. Seçim öncesinde Binali beyin ve Cumhurbaşkanımızın fotoğraflarını paylaşmıştım. Sorgusuz sualsiz işten attılar. Kılıçdaroğlu haksız yere atılanlar olursa söz vermişti işe alacağım diye. Sözünü tutmasını bekliyoruz.



'DİRENECEĞİZ'

Uğur Durmuş: 11 bin 700 arkadaşımız mağdur oldu. Mağduriyetimizi aktarmak için buraya geldik. Kılıçdaroğlu dese ki sizin haksızlıklarınızı çözeceğim, o zaman gideriz. Hakkımızı arayacağız, direneceğiz. Bize namus ve şeref sözü vermişlerdi. Biz de insanız bize ayrımcılık yapılmamalı. Hakkımızı alana kadar buradayız. ANKARA

Gazete satış büfelerine 500 zam yapan CHP'li İBB'ye esnaftan tepki!

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu İSMEK gerçeğini anlattı! Adım adım kapatıyorsunuz