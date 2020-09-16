SON DAKİKA! CHP'nin yapmadığı işler için Başkan Erdoğan'dan talimat: Vatandaşı kaderine terk etmeyeceğiz

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere CHP'li belediyeler, kentteki çevre ve altyapı sorunlarına bir türlü çözüm getiremiyor. Vatandaşları isyan ettiren bu problemlerin çözümü için hükümet devreye girip, yarım kalan işleri tamamlıyor.

BODRUM İÇİN SON DAKİKA TALİMATI

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'un yeniden yaşanılabilir olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı görevlendirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Torba ilçe merkezi, Torba oteller bölgesi, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekeleri, terfi merkezleri, deniz deşarj hatları ve yağmur suyu iletim hatlarına kadar uzanan kapsamlı inşaat ve rehabilitasyon çalışmalarının protokolünü imzaladıkalrını duyurdu.