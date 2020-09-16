SON DAKİKA! CHP'nin yapmadığı işler için Başkan Erdoğan'dan talimat: Vatandaşı kaderine terk etmeyeceğiz

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere CHP'li belediyeler, kentteki çevre ve altyapı sorunlarına bir türlü çözüm getiremiyor. Vatandaşları isyan ettiren bu problemlerin çözümü için hükümet devreye girip, yarım kalan işleri tamamlıyor.
BODRUM İÇİN SON DAKİKA TALİMATI
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'un yeniden yaşanılabilir olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı görevlendirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Torba ilçe merkezi, Torba oteller bölgesi, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekeleri, terfi merkezleri, deniz deşarj hatları ve yağmur suyu iletim hatlarına kadar uzanan kapsamlı inşaat ve rehabilitasyon çalışmalarının protokolünü imzaladıkalrını duyurdu.
2021 SONUNA YETİŞECEK
Ersoy, "Toplamda 200 milyon artı KDV'ye mal olacak ve tamamı Bakanlığımızca karşılanacak projeyi, 2021 sonunda hizmete yetiştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP'li belediyeler işini yapmayınca, vatandaşı mağdur etmemek ve kültürel varlıkları korumak için devreye yine hükümet girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı artık kangren halini alan Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'un altyapısını çözmek için hareket geçti.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.
Buna göre; Torba ilçe merkezi, oteller bölgesi, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler Mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekeleri yenilenecek; terfi merkezleri, deniz deşarj hatları ve yağmur suyu iletim hatları rehabilite edilecek.
İZMİR FOÇA'DA VATANDAŞ MAĞDUR
İzmir'in Foça ilçesinde, bir türlü çözülemeyen su sorunu halkı canından bezdirdi. 20 saat su kesintisi yapılacağını açıklayan İZSU'nun 55 saatte ancak su verebilmesi, ertesi gün tekrar su kesintisine başlaması sabırları taşırdı.
TANKERLERE MUHTAÇ HALE GETİRİLDİLER
Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy mahallesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, tankerlerle su ihtiyacını gidermeye çalışıyordu.
Tankerlerden gelen artezyen suları ile hayatlarını idame ettirmeye çalışan vatandaşlar artık sabırlarının son noktasında.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda büyükşehir belediyelerinin yeterli olamadığı noktalarda bakanlıklar olarak kaynakları ölçüsünde devreye girdiklerini hatırlatan Ersoy "Toplamda 200 milyon artı KDV'ye mal olacak ve tamamı Bakanlığımızca karşılanacak projeyi, 2021 sonunda hizmete yetiştirmeyi planlıyoruz. Geçen yıl Antalya Büyükşehir ile anlaşarak Serik Arıtma Tesisi'nin inşasına başlamıştık" dedi.
EVSEL ATIK SULARI DENİZE BIRAKMIŞLAR!
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen arıtma tesisinden evsel atık suların denize bırakıldığı iddia edilmişti.
ALTYAPI YETERLİ DEĞİL
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Bakan Ersoy'a teşekkür ederek "Bodrum'un üstü milleti, altı bizi yakıyor. Buraya gelenler, altyapı yeterli olmadığı için büyük sıkıntı çekiyor" şeklinde konuştu.
FLAMİNGO CENNETİ KOKUDAN GEÇİLMEZ HALE GELDİ!
Muğla'daki 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuzla Sulak Alanı'ndaki kötü koku halkı canından bezdirdi: Balkonda oturamıyoruz
Muğla'da Milas-Bodrum kara yolundaki Tuzla Sulak Alanı, flamingo ve farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor. Ancak son aylardaki kötü koku nedeniyle çevre sakinleri duruma tepkili...
DOĞA HARİKASI PERİŞAN OLDU
Binlerce flamingonun yer aldığı doğa cennetinde yaz aylarında özellikle deniz suyu sıcaklığının artması, tuz oranının yükselmesi nedeniyle koku yoğunluğu arttı. Durumdan rahatsız olan bölgede yaşayan vatandaşlar, sorunun giderilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne seslendi. Bölgede sakinlerinden Mehmet Kahraman "Yaklaşık 20 yıldır burada yaşıyorum. Evim hemen suyun yanında. Kokudan dolayı yaz aylarında balkonda oturamıyoruz" diye isyan etti.