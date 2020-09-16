SON DAKİKA! İBB önünde sıcak saatler; Minibüsçüler isyan etti

"BELEDİYE PLAKA SATMAK İSTİYORSA HODRİ MEYDAN"

Çekmiş oldukları sıkıntıların çok yönlü olduğunu söyleyen İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Karakoç," Bizim sıkıntılarımız çok başka tabii ki belediye kaynak arıyor. Biz belediyenin para kazanması için de sistem söyledik. Ama mevcut esnafı üzmeyecek. Eğer ki belediye plaka satmak istiyorsa hodri meydan. 400 bin TL eden ihale açsın. Bugün 10 km ilerisi Kocaeli'nde 400 bin TL İstanbul'da 130 bin TL. Bunu hesabını kim verecek. Bizim amacımız adalet istiyoruz. Plaka Kocaeli'nde 400 bin TL ise İstanbul'da da 400 bin TL olmak zorunda. Adalardaki faytona 300 bin TL değer biçen insanlar bu kadar esnafı arkasına alması lazım. Eğer ki bu esnafın 300 TL değeri yoksa Bu saatten sonra esnaf kendi kararını kendi verecektir" dedi.