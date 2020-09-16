İşte Tunç Soyer’in son marifeti: Zeytinlik ruhsatıyla havuzlu kaçak villa!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in Seferihisar Ulamış'taki yaklaşık 22 dönümlük zeytinliğine, 'sıkma ve işleme tesisi ile sulama havuzu' yaptırma izni alıp havuzlu villa inşa ettirdiği ortaya çıktı. Skandal bununla sınırlı kalmadı. Soyer çiftinin, 2020'de güncelledikleri mal beyanında zeytinliğin değerini 100 bin lira olarak gösterdiği öğrenildi. Ancak zeytinliğin gerçek değerinin en az 1 milyon lira olduğu iddia edildi. Yerel seçimlerin ardından İzmir'de başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Şato'ya taşınan CHP'li Tunç Soyer ve eşi İzmir Köy- Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer'in, kaçak havuzlu villa inşa ettirdiğinin ortaya çıkmasıyla Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. İl Müdürlüğü'nden gelen ekipler villa ve havuz inşaatını inceledi.



Ortada bir sıkma ve işleme tesisi ile sulama havuzu bulunamadı. Ekipler konuyla ilgili bir rapor hazırlayacak. AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın "Tarım arazisine 'zeytin işleme tesisi ve sulama havuzu yapacağım' diye izin almış. Özel ev ve havuz yaptırmış. Neresinden tutsan elinde kalır. Her şey açık ve net" dedi.

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