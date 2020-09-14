CHP’de Atatürk tartışması büyüyor! CHP’nin Kaftancıoğlu adımı ne olacak?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül Taksim toplantıları etkinliğindeki 1,5 saatlik konuşmasında 'Atatürk' ifadesini kullanmaktan kaçınarak devamlı olarak 'Gazi Mustafa Kemal' demesi dikkat çekti.





CHP'de Atatürk tartışması büyüyor! Canan Kaftancıoğlu ihraç edilir mi? | Video

VEKİLLERDEN SERT TEPKİ

Bu durum ardından CHP'li vekiller tepki gösterdi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de bu isimlerden biri oldu. Sertel, "Atatürk diyemeyen bir il başkanını da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır" diyerek Kaftancıoğlu'nu sert bir şekilde eleştirdi.

Yine CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabı üzerinden eleştiride bulunarak, "Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra sen demesen ne yazar. Ama unutma burası CHP. Kafası karışık olanlar iyi bilsin, bu partide 10 Aralık'tan önce 29 Ekim gelir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz!" demesi dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU VE YÖNETİM SESSİZ

Tepkiler sonrası gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Konuyla ilgili açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu'nun skandalları bitmeyen CHP'li İl Başkanı ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu bugün Koronavirüs tedavisi gören Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu'nun burada gazetecilere Kaftancıoğlu ile ilgili bir değerlendirme yapabileceği düşünülüyor.

'KONUŞMAYIN' İDDİASI

Yine bugün saat 14:00'da Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın partide bir basın toplantısı yapacağı öğrenildi. Yine Salıcı'nın burada Kaftancıoğlu ile ilgili değerlendirme yapacağı ifade ediliyor. CHP yönetimine Kılıçdaroğlu tarafından 'Konuşmayın' talimatı verildiği de iddialar arasında...

O İFADESİ DE OLAY OLDU

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, daha önce de 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganını militer bulduğunu söyleyerek, "Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız" demeyi tercih ettiği açıklamıştı.

CHP'li Atila Sertel'den Canan Kaftancıoğlu'na 'Atatürk' tepkisi! "Gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımız"

Kaftancıoğlu Sözcü’ye fena daldı

Canan Kaftancıoğlu’nun Atatürk hazımsızlığı CHP’yi karıştırdı

Kaftancıoğlu’na fena ayar verdi