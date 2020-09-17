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Son dakika: : Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda alınan tavsiye kararı kabul edilemezdir

: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda sırf üyelik dayanışması adına ve bazı üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı, birçok yönüyle kabul edilemezdir.

AA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 20:10 Son Güncelleme: 17.9.2020 20:18 ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda alınan tavsiye kararı kabul edilemezdir

Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda sırf AB üyelik dayanışması adına ve bazı üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı, birçok yönüyle kabul edilemezdir. AP, bu taraflı ve haksız tutumuyla ve yetkisi olmadığı deniz hukukundaki geçersiz ve tek yanlı yorumlarıyla saygınlığını yitirmektedir. Ne AP'nin ne AB'nin ne de AB üyesi devletlerin, üçüncü ülkelerin sınırlarını ve yetki alanlarını belirleme yetkisi bulunmaktadır.

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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda alınan tavsiye kararı kabul edilemezdir
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