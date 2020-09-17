SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni programında Ankara'da konuştu. Başkan Erdoğan hem madalya töreninde şehitler ve gazilerle ilgili hem de gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

ŞEHİTLİK VE GAZİLİK NASİP İŞİ

Aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyor. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Fedakarlıkları kahramanlıkları sebebiyle gazilerimize teşekkür ediyorum. Rabbimiz "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler fakat siz bunu bilemezsiniz" der.

Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlıklarına layık olmak için yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitleri sizlersiniz. Onlar nübüvvetten sonra en yüce makamı kazanmış kişiler. Bu bir nasip meselesi.

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"BÖLGEDE BARIŞI TESİS ETTİK"

İstikbalimizin garantisi olan kardeşliğimizin zayıflatılmasına izin vermeyeceğiz. Buna kasteden teröristleri inlerinde buluyor, doğrudan bataklığı kurutacak adımlar atıyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde uzun yıllardan sonra tekrar sükunet ve barış ortamı bölgede tesis edildi. Bir dönem teröristlerin barındığı dağlarda bugün artık elhamdülillah artık ceylanlar geziyor.

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"TÜRKİYE'Yİ TEST EDEN KARŞILIĞINI GÖRÜR"

Doğu Akdeniz'de ülkemizin meşru haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Karşı tarafın kışkırtmalarına, çocuksu tavırlarına rağmen biz hep diyalogtan yana, sağduyulu, soğuk kanlı ve büyük devlet olmanın olgunluğu ile davrandık. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. Ülkemizle beraber bölgemizin de barış huzur ve istikrarı için çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin sabrı ve kararlılığını test etmeye çalışanlar da her zaman bizden hak ettikleri cevapları alacaklar.

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