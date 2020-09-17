‘Kaytan SİHA ile öldürüldü’ iddiası

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte terör örgütünün 6 kurucusundan bir olan Ali Haydar Kaytan'ın SİHA tarafından yapılan hava operasyonu ile öldürüldüğü belirtildi. PKK Başkanlık Konseyi üyesi Fuat kod Ali Haydar Kaytan, uzun zamandır ne açıklama yapıyor ne de görüntü veriyor. Bölgedeki yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, Kaytan'ın Eylül 2019'da Türkiye'nin Kandil'e gerçekleştirdiği hava harekâtında öldüğü belirtiliyor. Örgütten kaçarak teslim olan bazı örgüt mensuplarının da bu bilgiyi teyit ettiği, ideolojik eğitim ve motivasyon uzmanı Ali Haydar Kaytan'ın uzun zamandır ortalıkta görünmediğini söyledikleri öğrenildi. Örgüt ise bugüne kadar bir açıklama yapmazken, PKK'nın moraller bozulmasın diye üst düzey ölümleri sakladığı biliniyor. Kaytan'ın terörist başı Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan kadar önemli biri olduğu belirtilirken, Bekaa Vadisi'nde terörist başı Öcalan ile birlikte örgüte yeni katılanların eğitimiyle ilgilendi. Kaytan, İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıyoar.