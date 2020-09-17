Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, İngiltere'de olduğu belirtilen ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçlamasıyla aranan eski milletvekili HDP'li Osman Baydemir'in iadesi ve kırmızı bülten çıkarılması için talepname hazırladı.

Son dakika: Osman Baydemir için kırmızı bülten ve iade talebi... | Video

Savcılıkça hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

HDP'li Baydemir, 19 Nisan 2018'de yurt dışına kaçmış, bir daha da dönmemişti. Baydemir hakkında terör suçları, Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama' suçlarından açılmış davalar bulunuyor.

Eski HDP milletvekili Osman Baydemir'in, partisinin iki yıl önce Van'da gerçekleştirdiği grup toplantısı ile "vicdan ve adalet nöbeti"nde yaptığı konuşmalar nedeniyle 6 yıla kadar hapsi istenmişti.

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