Türk ve Yunan askeri heyetleri arasındaki 'Doğu Akdeniz' toplantısı sona erdi! MSB'den son dakika açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.
TOPLANTIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Bakanlıktan, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma Usulleri'nin ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.Oruç Reis'in yeni rotası Meis'in güneyi! 2 ay boyunca orada arama ve tarama yapacak Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yayınladığımız NAVTEX Yunanistan'a uyarıdır!