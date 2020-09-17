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Türk ve Yunan askeri heyetleri arasındaki 'Doğu Akdeniz' toplantısı sona erdi! 'den son dakika açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; " Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır." denildi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 12:28 Son Güncelleme: 17.9.2020 12:44 ABONE OL
Türk ve Yunan askeri heyetleri arasındaki 'Doğu Akdeniz' toplantısı sona erdi! MSB'den son dakika açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.

TOPLANTIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakanlıktan, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma Usulleri'nin ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

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Türk ve Yunan askeri heyetleri arasındaki 'Doğu Akdeniz' toplantısı sona erdi! MSB'den son dakika açıklama
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