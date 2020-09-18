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'te sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis ceza

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik davada yargılanan ve meslekten ihraç edilen astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

AA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 11:46 Son Güncelleme: 18.9.2020 11:46 ABONE OL
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis ceza

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Bayram B. ile avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgüt evinde barınma amaçlı kaldığını, örgütsel bir faaliyetinin bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın mahrem imamlarca sabit hatlardan arandığını ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Bayram B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis ceza
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