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'tan baş sağlığı mesajı

, esnasında şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç için baş sağlığı mesajı yayınladı.

Giriş Tarihi: 18.9.2020 11:28 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan baş sağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pençe Kaplan Operasyonu esnasında şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç için baş sağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu esnasında üs bölgesine gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'a Yüce Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan baş sağlığı mesajı
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