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SON DAKİKA: 'de yeni Navtex kararı! 'e kadar uzatıldı

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Giriş Tarihi: 18.9.2020 20:42 Son Güncelleme: 18.9.2020 21:02 ABONE OL
SON DAKİKA: Akdeniz'de yeni Navtex kararı! 18 Ekim'e kadar uzatıldı

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, geminin görevi 18 Eylül'den 18 Ekim'e kadar sürecek.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Son dakika! Akdeniz'de yeni NAVTEX | Video

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

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SON DAKİKA: Akdeniz'de yeni Navtex kararı! 18 Ekim'e kadar uzatıldı
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