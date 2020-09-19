Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Halil Sezai yorumu: Bu bir vandallıktır

İşte Adalet Bakanı Gül'ün programda yaptığı açıklamalardan satır başları:

"E-DURUŞMA YAYGINLAŞACAK"

E-duruşma pandemiden önce bir hayalimizdi. Bu hafta Ankara'da pilot olarak başlattık. Avukat arkadaşlarımızla konuştuk çok memnunlar. "Bu kadar da beklemiyorduk" diyorlar. Ofislerinden duruşmaya gitmeden yargılamalar yapılıyor. Ankara'dan sonra İstanbul ve diğer illere de yaygınlaştıracağız. 2021'de yaygınlaşmış olur hedefimiz o.





CEZAEVLERİNDE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

Cezaevlerinde görüntülü görüşmeyi de pilot olarak başlatıyoruz Ankara ve İstanbul'da. Bu da çok önemli bir hayalimizdi.

'HALİL SEZAİ' YORUMU

Asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır.

Ertesi gün bu görüntüler çıkıyor. Savcılık dosya girince ek ifade alıyor. Ama bu görüntüler sosyal medyaya düşmese de dosyaya girdiğinde ifadesini alacak. Yargı herkese lazım. Hakim savcı yargı faile bakmaz. Fiile bakar. Ve delillerle bağlıdır.

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AYM'NİN ENİS BERBEROĞLU KARARI

Bir gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Bu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra ancak bir değerlendirme yapmak mümkün olur. AYM kararı bağlayıcıdır. Ama önce bir gerekçenin ortaya çıkması lazım.

CEZAEVLERİNDE SON DURUM

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tutuklu ya da hükümlü de olsa Türkiye cumhuriyetine emanettirler. Her türlü tedbirlerimizi aldık. Tüm hükümlü ve tutuklulara dezenfektan malzemeler ücretsiz verildi. Pandemi güvenliği ile ilgili çok önemli adımlar atıldı. Adliye ve cezaevlerinde tedbirler kesintisiz ve büyük bir titizlikle sürdürülmeye devam ediliyor.



OLAYIN ÜSTÜ ASLA KAPATILMAYACAK

Abdülhamit Gül, Aleyna Çakır'ın ölümü ve sonrasında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un annesinin intihar etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Soruşturmanın büyük bir gizlilik içerisinde devam ettiğini belirten Bakan Abdülhamit Gül, kamuoyunun müsterih olmasını istedi, olayın üstünün asla kapatılmayacağını söyledi.





SORUŞTURMA GİZLİ DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, şunları söyledi: "Çok acı bir hadise. O genç kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok üzücü bir hadise. Olaydan itibaren Ankara Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Soruşturma gizli bir şekilde devam ediyor. Şu suçlu, bu suçlu gibi bir bilgim olur. Yorum yapmam da doğru olmaz.

Kim kiminle nerede ne olmuş... Savcılık ve kolluk takibini yapıyor. Savcı birini takip ediyor dinliyordur. Ben şunun ifadesini aldım diye paylaşmaz. Bunlar hep gizli yürür. Olması gereken bu. Savcılık da buna uyar. Dosyaya giren bir belge değerlendirilmesi gerekiyorsa değerlendirilmemişse, HSK devreye girer. Asla üstü kapatılamaz. Kamuoyu müsterih olsun.





DELİL VARSA ADLİYEYE KARAKOLA KONUŞACAKSIN

Bu konuda farklı yorumlar haksız bir şekilde yapılır. Hakim ve savcı fiile bakar. Savcı televizyon programcısı değildir. Dolayısıyla soruşturma sürecine saygılı olmak gerekir. Delilin varsa adliyeye karakola konuşacaksın. Elinde bilgi varsa, savcıya kolluğa vermek zorundasın.

KANUN ÖNÜNDE HERKES EŞİTTİR

Kimse kanun önünde ayrımcılığa tabi tutulamaz. Kanun önünde herkes eşittir. Düşüncesi ne olursa olsun. Katilini, tecavüzcüsünü ayrım yaparak olayan bakan bir anlayış var. Ben bu anlayışı çok zararlı ve yanlış buluyorum."

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