Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli ölümünde flaş gelişme! Müge Anlı canlı yayınında kritik ihbarlar...

KAYIP ANONSU

Kayıp anonsundan 5 dakika sonra sosyal medyada açıklama yapan avukatın yanında bir kişi ile elindeki fotoğraftaki G.U.'nun kayıp olduğunu sorduğunu aktardı. Ardından Müge Anlı'nın canlı yayına hafriyat kamyonu kullanan bir görgü şahidi bağlandı.

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BİR EL SİLAH SESİ…

Olay günü saat 18.00 civarında kamyonuyla hafriyat dökmek için G.U.'nun cesedinin bulunduğu yere geldiğini, bu sırada sonradan Ümit olduğunu öğrendiği siyah tişörtlü birinin bağırarak telefonla konuştuğunu gördüğü söyledi. O esnafa bir el silah sesi duyduğunu, oradaki güvenlik görevlileri ile olay yerine baktığını, Ümit'in hala bağırarak sizin yüzünüzden oldu diye söylemde bulunduğunu ve yanında da beyaz sedan araç gördüğünü sözlerine ekledi.

Yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir görgü tanığı saat 15.00 civarı parkta otururken siyah bir araçla G.U.'nun parka geldiğini bir süre sonra beyaz araçla gittiğini gördüğünü açıkladı.