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'un annesinin şüpheli ölümünde flaş gelişme! canlı yayınında kritik ihbarlar...

'daki evinde 3 Haziran günü ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ı öldürdüğü ileri sürülen 'un annesi dün gece ıssız bir yerde ölü olarak bulunmuştu. Aleyna Çakır'ın cinayet şüphelisi Uygun'un annesinin şüpheli ölümünün ardından 'nın bugünkü yayınına olayla ilgili çarpıcı ihbarlar geldi. İşte Müge Anlı canlı yayına gelen ihbarın ayrıntıları...

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 18.9.2020 15:36 Son Güncelleme: 18.9.2020 15:54 ABONE OL
Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli ölümünde flaş gelişme! Müge Anlı canlı yayınında kritik ihbarlar...

'daki evinde 3 Haziran günü ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi talihsiz kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı 'ı işaret ediyordu. Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.

Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli ölümünde flaş gelişme! Müge Anlı canlı yayınında kritik ihbarlar...

Aleyna'nın intihardan önce şiddet gördüğü, tırnaklarında erkek DNA'sının bulunduğu da ortaya çıkmıştı. Daha önce de defalarca genç kıza şiddet uyguladığı belirlenen 'ın cinayete intihar süsü verdiği düşünülüyordu. Tüm bu gelişmeler üzerine Bakanlık devreye girdi, soruşturma başlattı.

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Aleyna Çakır gibi Sosyal Hizmetler yurdunda kalan kızların Ümit Can'ın annesi G.U. tarafından gece yaşamına yönlendirildiği iddiası üzerine de giden Bakanlık, bu konuyla ilgili de soruşturma başlattı.

Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli ölümünde flaş gelişme! Müge Anlı canlı yayınında kritik ihbarlar...

ŞÜPHELİ İNTİHAR
Bakanlık soruşturmasının ardından 'ın annesi G.U. dün akşam saatlerinde ıssız bir alanda başına tek el silahla ateş etmiş olarak ölü bulundu.

G.U.'nun intiharı 'şüpheli' olarak yorumlanırken ağzında maskesi ve tek ayağında ayakkabısı olması şüpheleri iyice arttırdı.

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Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli ölümünde flaş gelişme! Müge Anlı canlı yayınında kritik ihbarlar...

Tüm bu gelişmeler ardından ile Tatlı Sert programına ihbarlar yağdı. Edinilen bilgiye göre, Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak adı geçen 'ın annesinin dün akşam kafasına sıkılan tek el kurşunla intiharının üzerine Müge Anlı'nın yayınına ihbarlar gelmeye devam etti.

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SİYAH ARAÇLA GELİP BEYAZ ARACA BİNDİ
Canlı yayında ismini gizli tutan sahibi olay günü intihar ettiği düşünülen G.U.'nun evine yakın bir parka siyah bir araçla geldiğini, bir süre sonra beyaz sedan kasa otomobile binip gittiğini ifade etti. 1 saat sonra parka yakın camiiden bir kadın kaybına dair anonsun yapıldığı da ihbara eklendi.

Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli ölümünde flaş gelişme! Müge Anlı canlı yayınında kritik ihbarlar...

KAYIP ANONSU
Kayıp anonsundan 5 dakika sonra sosyal medyada açıklama yapan avukatın yanında bir kişi ile elindeki fotoğraftaki G.U.'nun kayıp olduğunu sorduğunu aktardı. Ardından 'nın canlı yayına hafriyat kamyonu kullanan bir görgü şahidi bağlandı.

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BİR EL SİLAH SESİ…
Olay günü saat 18.00 civarında kamyonuyla hafriyat dökmek için G.U.'nun cesedinin bulunduğu yere geldiğini, bu sırada sonradan Ümit olduğunu öğrendiği siyah tişörtlü birinin bağırarak telefonla konuştuğunu gördüğü söyledi. O esnafa bir el silah sesi duyduğunu, oradaki güvenlik görevlileri ile olay yerine baktığını, Ümit'in hala bağırarak sizin yüzünüzden oldu diye söylemde bulunduğunu ve yanında da beyaz sedan araç gördüğünü sözlerine ekledi.
Yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir görgü tanığı saat 15.00 civarı parkta otururken siyah bir araçla G.U.'nun parka geldiğini bir süre sonra beyaz araçla gittiğini gördüğünü açıkladı.

Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli ölümünde flaş gelişme! Müge Anlı canlı yayınında kritik ihbarlar...

Programa gelen ve yayında paylaşılan başka bir ihbarda ise G.U. ile aynı kurumda çalıştığını, G.U.'nun bu tip yasadışı işlerle uğraştığını, kurum yönetimine şikâyette bulunduğunu, fakat şikayetleri sonrasında kendisinin ve arkadaşlarının para cezası aldığını iddia eden bir şahıs bağlandı.

Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli ölümünde flaş gelişme! Müge Anlı canlı yayınında kritik ihbarlar...

Bu kişi, Şubat ayında kuruma yakın bir kafede G.U., Ümit, Aleyna ve bir başka kadını tartışırken gördüğünü, kafenin lavabosunda Aleyna ile konuştuğunu, vücudunun morluk içinde gördüğünü etti.

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Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli ölümünde flaş gelişme! Müge Anlı canlı yayınında kritik ihbarlar...
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