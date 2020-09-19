Ankara Başsavcısı’nın mutlu günü

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, İnşaat Mühendisi Ayça Dursun ile dünyaevine girdi.

Başsavcının mutlu gününe siyaset, bürokrasi, yargı, iş, spor ve sanat camiasından çok sayıda önemli isim katıldı.

KORONA TEDBİRLERİ HAD SAFADA!



Shreton Ankara Hotel'de gerçekleştirilen nikahta Koronavirüs önlemlerinin had safhada tutulması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Covid-19 tedbirleri konulu genelge içeriğine tam uyulan nikahta, sosyal mesafe kuralı da uygulandı. Yemeksiz olan düğünde sadece kapalı su verildiği görüldü. İkram ve müzik yayınının yapılmadığı nikah yaklaşık 1 saat sürdü.