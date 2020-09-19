Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşu Macron'a geri adım attırdı! Türkçe diyalog çağrısı

Başkan Recep Tayyip'in kararlı duruşu Doğu Akdeniz'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a geri adım attırdı. Macron resmi Twitter hesabından Türkçe olarak Doğu Akdeniz'de yaşanan krize ilişkin bir mesaj paylaştı.

Korsika'da yapılan Med7 toplantısına gönderme yapan Macron, "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim." ifadelerini kullandı.









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