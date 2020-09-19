Fransa Cumhurbaşkanı Macron zıpırlıklarını sürdürdükçe, nedense bazıları Napolyon'u hatırlıyor... Milli Savunma Bakanı Akar da, Doğu Akdeniz konusunda açıklamalarda bulunurken, Macron'un iki yüzlü tavrına tepki göstermiş ve şöyle demiş:

"Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini de hep beraber görüyoruz." Zaman da kişiler de çok farklı... Napolyon ile Macron'u eşlerinin kendilerinden yaşlı olması ile belki karşılaştırabiliriz.



Macron'un yaşlı eşi

Henüz 16 yaşında olan Emmanuel Macron, 41 yaşındaki Brigitte ile tanıştığında Amiens'deki bir okulda öğrenciydi. "Komedi sanatı" adlı bir tiyatro oyununun provaları sırasında öğretmen ve öğrenci birbirlerine yakınlaştı. Bu yasak aşkın ortaya çıkmasını önlemek için okul değiştiren Macron, eğitimine Paris'teki bir kolejde devam etti. Öğretmeni Brigitte Trogneux ise Amiens'de kaldı. Macron'un okuluna veda ederken öğretmenine şöyle dediği rivayet ediliyor: "Ne yaparsanız yapın, bir gün sizinle mutlaka evleneceğim." Emmanuel Macron, 2007 yılında bu hedefine ulaştı. Brigitte, 23 yıllık eşi Andre Louis Auziere'den boşanarak genç sevgilisinin yanına Paris'e taşındı. Emmanuel Macron ve Brigitte Trogneux, kısa süre sonra da evlendi. Macron, kendisinden 24 yaş büyük olan karısıyla ilgili yorum yapanları kadın düşmanı ve homofobik kişiler olarak tanımladı.

Napolyon'un efsanevi eşi Josephine'in öyküsünü sevgili arkadaşım Reha Muhtar yıllar önce Vatan'daki köşesinde şöyle anlatmıştı:



Napolyon'un Josephine'i

Josephine, bir Fransız çiftçisinin kızı olarak dünyaya geldi... Hayata bakışı, hal ve hareketleri bir çiftçi kızına uygun değildi... Hayatı seviyor, dans ve eğlenceden çok hoşlanıyordu... Kurnazdı ve işini biliyordu... Sonunda kendisini bu hayattan çekip çıkaracak birini buldu. 17 yaşındayken, Vikont Alexandre Beauharnais'le evlendi ve iki çocukları oldu... Kocasının Fransız İhtilali sırasında başı kesilerek idam edilmesiyle bir anda, her şeyini kaybetti...



Büyük aşk

Ancak Josephine, akıllı ve cilveli bir kadındı... Kendi başını giyotinden kurtarmak için, bir yol bulup, kocasının mallarına tekrar sahip oldu... Napolyon ile ortak bir arkadaşlarının evinde tanıştılar... Napolyon, Josephine'e ilk görüşte aşık oldu... Josephine ise Napolyon hakkında duyduğu o inanılmaz savaş hikâyelerine, onun kahramanlıklarına hayran olmuş, gözünü bir dakika bile ondan ayırmamıştı... 32 yaşındaydı ve hayatı boyunca elde ettiği tecrübeleri ona, bu adamın yakasını bırakmamasını öğütlüyordu... Fransa İmparatoru Napolyon, Josephine ile tanıştığında 27 yaşındaydı...



Acı son

Napolyon imparator ilan edildiği zaman, Josephine de kocasının önünde diz çöküp onu selamlamak istemişti... Hedefi imparatoriçe olmaktı... Napolyon tacı önce kendi başına, sonra da karısının başına koyarak, onu imparatoriçe ilan etti... Ancak Josephine, Napolyon'a bir türlü bir evlat veremiyordu... Fransa'nın kalbi olan adam, kan ağlayarak "Ayrılmak istiyorum" dedi karısına... Josephine böyle bir şey beklemiyordu... Napolyon, Avusturyalı arşidüşes Marie- Louis ile evlendi. Ve tahtını bırakacak bir oğula sahip oldu..