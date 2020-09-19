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Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Gaziler Günü' mesajı

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, hesabından yaptığı paylaşımda, "Belgrad'da, Preveze'de, Kut-ül Amare'de, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve terör operasyonlarında, Türk Milleti uğruna mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmet, gazilerimizi de saygı ve minnetle yad ediyorum" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 19.9.2020 13:34 Son Güncelleme: 19.9.2020 13:37 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Gaziler Günü' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Gaziler Günü' mesajı paylaştı.

Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Belgrad'da, Preveze'de, Kut-ül Amare'de, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve terör operasyonlarında, Türk Milleti uğruna mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmet, gazilerimizi de saygı ve minnetle yad ediyorum"

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Gaziler Günü' mesajı
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