İstanbul barosuna Ebru Timtik soruşturması! Durakoğlu dahil 11 yönetici savcılığa yazılı beyan verecek

İstanbul Barosu binasına DHKP-C terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunan Ebru Timtik'in fotoğrafının asılmasına ilişkin şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı. Aralarında İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun da olduğu 11 baro yöneticisi savcılığa yazılı beyanda bulunacakları öğrenildi.



İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu



ŞİKAYETİN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik DHKP-C terör örgütünün talimatıyla cezaevinde 238 gündür tuttuğu ölüm orucu sonrası hayatını kaybetmişti. Ebru Timtik için İstanbul Barosu önünde yapılan eylemde, Timtik'in fotoğrafının baro binasına asılmasına ilişkin yapılan şikâyetler üzerine İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

YAZILI BEYANDA BULUNACAKLAR

Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Barosu'ndan baro yöneticilerinin isimlerini istedi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun da aralarında olduğu 11 baro yöneticisinin savcılığa yazılı beyanda bulunacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik, DHKP-C terör örgütünün talimatıyla girdiği ölüm orucu sonucu hayatını kaybetmişti. Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanmıştı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Barosu ise Ebru Timtik'in posterini baro binasına asmıştı.