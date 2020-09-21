Başkan alemde belediye batakta

Sayıştay Başkanlığı, tecavüz skandalı ile gündeme gelen CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın başkanlığını yaptığı Didim Belediyesi ile ilgili bir denetim raporu hazırladı. Raporda belediyenin kayıt ve işlemleri teker teker incelendi.Raporda, belediyenin borç stok tutarının azami miktarının, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamı olan 73 milyon 416 bin 453 kuruş liranın yeniden değerleme oranı da (yüzde 14,47) dahil bir katı, yani 84 milyon 39 bin 814 lira olması gerektiği vurgulandı. Ancak Didim Belediyesi'nin en son denetlenen dönem olan 2018'de toplam borç miktarının kanunda bir kat olarak belirlenen yasal sınırdan 157 milyon 633 lira 138 kuruş daha fazla olduğu anlaşıldı. Belediyenin 136 milyon 647 bin 78 lira Sosyal Güvenlik Kurumu'na, 25 milyon 784 bin 542 lira vergi dairesine, 32 milyon 582 bin 772 lira tedarikçi, müteahhit ile satıcılara, 46 milyon 658 bin 625 lira ise diğer kurumlara borcu olduğu belirtildi. Belediyenin toplamda 241 milyon 672 bin 952 lira borcu bulunduğu tespit edildi. Buna göre borç stok tutarının bir kat sınırının çok üzerinde olup yaklaşık üç katı borçlanma yapıldığı anlaşıldı. Kanunda açık ve mutlak emredici nitelikte düzenlenmesine rağmen bu kanun hükmünü ihlal ettiği tespit edildi. Kanundaki mevzuata göre mevzuat hükümlerine aykırı borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümlerinin uygulanacağının belirtildiği ve hukuka uygun olmadığı kaydedildi. Raporda, Didim Belediyesi'nin borcunun aynı hız ve oranla artması durumunda sabit harcamalarının ödenmesinde dahi acze düşeceğinin ortada olduğu belirtildi.Didim Belediyesi, bir süredir yöneticilerinin karıştığı tecavüz skandalıyla gündeme geldi. Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın belediye şirketi DİBEL Müdürü Öner Ç. ile birlikte, meclis üyesi Ali Ç.'nin çiftliğinde alkol ve uyuşturucu verdikleri S.T.'ye tecavüz ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Olay sırasında çiftlik evinde bulunduğu ve tecavüzü izlediği belirtilen Didim Belediye Başkanı Yardımcısı Öznur G.'nin ise ailesiyle birlikte 5 yıl içinde 50 milyon liralık bir servetin sahibi olduğu ortaya çıkmıştı.