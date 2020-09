Gönül elçisi aile kelebek Ahmet’in meleği oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen "gönül elçileri" projesi ile koruyucu aile sayısı artıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un her biri ile özel ilgilendiği koruyucu aileler onlarca çocuğa yuva oluyor. Sadece kendi kızları 15 yaşındaki Sümeyra Elmas'a değil, devlet koruması altındaki Ahmet'e de annelik ve babalık yapan İstanbullu Karagöz ailesinin hikâyesi de yürekleri ısıttı. İstanbul'da yaşayan bilgisayar programcısı Ayşegül Karagöz (37), koruyucu aile hizmeti kapsamında koruma ve bakım altındaki Ahmet'e annelik yapabilmek için yaşadığı zorlu yolculuğu SABAH'a anlattı: Kızımdan sonra bir daha çocuk düşünmedim. Bir annemiz kelebek çocukların sayfasında Ahmet'in resmini paylaşmıştı. İzmirli bir çocuk hastaneye terk edilmiş, sosyal hizmetler sahip çıkmış. Ankara'da Saray Engelsiz Yaşam'da kaldığı bilgisine ulaştım. Üst seviyede olan hastalığı nedeniyle elleri, ayakları kapalı, vücudu yara içinde çocuk revirinde özel bölümde kalıyordu. Oraya gittim.Yıkanırken yaraları nedeniyle attığı çığlıklar yüreğimi deldi. Emine Erdoğan'ın başlattığı bu proje için çok teşekkür ediyorum. Yalnız değiliz, devlet her daim yanımızda.



YUVA BEKLEYEN ONLARCASI VAR

Ahmet'in engel durumu nedeniyle bakım hizmeti alması istenen Ayşegül Karagöz, Levent'ten Kıraç'a otobüs- metro yaparak 2 saatlik yol gidip 160 saatlik "Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi" programını tamamladı. Ahmet'in ihtiyacı olan mamasından özel sargı bezlerine kadar tüm ihtiyaçlarını devletin karşıladığını vurgulayan Ayşegül Karagöz "Ahmet ailemize katılalı 8 ay oldu. Bize annem, babam, ablam diyor. Kızım 'armudum' diye seviyor kardeşini. Ahmet gibi gözümüzün içine bakarak yuva bekleyen onlarca çocuk var. Aileler korkmasın. Evinizi açtığınızda bereketi, huzuru eksik olmaz" diye konuştu. Romatizma hastalığı Lupus yüzde kelebek şeklinde kırmızı döküntü oluşturduğu için halk arasında kelebek hastalığı olarak biliniyor.



ALLAH KUVVET VERIYOR

BABA Fehmi Karagöz (47): Eşim aylarca Ankara'ya gidip geldi. Bazen sabah gidip akşam geliyordu. Koruyucu aile olduğumuz için çok mutluyuz. Eşim her gün banyosunu, pansumanını yapıyor, kremlerini sürüyor, sargısını yapıyor. Akşama kadar Ahmet'le ilgileniyor. Allah bakım kuvvetini de rızkını da veriyor.

