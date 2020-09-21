SON DAKİKA! Mesut Yılmaz öldü haberi gerçek değil; İşte Mesut Yılmaz'ın durumuna ilişkin açıklama

GS YÖNETİCİSİ ABDURRAHİM ALBAYRAK MESUT YILMAZ'I HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Alınan bilgiye göre, Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altında tutulan Mesut Yılmaz'ı hastanede ziyaret eden , Galatasaray İkinci Başkanı ve Mesut Yılmaz'ın aile dostu Abdurrahim Albayrak, Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Albayrak,her şeyden önce çok üzgün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Son dakika haberi: Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın son sağlık durumu açıklaması Video

"ALLAH KORKUSU YOK BU İNSANLARIN"

"Dün akşam, hiç Allah korkusu olmayan bazı insanlar, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğine yönelik haberler yaptı. Sosyal medyada böyle bir haber yaptılar. Bu ülkede milyonlarca insanın sevgisini kazanmış, gönlünde taht kurmuş eski Başbakanımız Mesut Yılmaz'la ilgili binlerce insan akşam yollara döküldü. Rize'den otobüsler tutuldu, İstanbul'a hareket etmeye kalktılar. Yazıktır, günahtır. Bunlar hoş şeyler değil, herkesin ailesi var. Ben yukarıda Berna (Yılmaz) ablayla, Hasan'la beraber... Dün de ben tüm gün buradaydım.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI: DUA BEKLİYOR

Beyefendi yoğun bakımda değil odasındadır. İnsanların duasını bekliyoruz. Dua etmelerini istiyoruz. Kolay değil zor günler geçiriyoruz. Beyefendiye herkes dua etsin, yüce Allah'tan ümit kesilmez."

Bir gazetecinin "Sağlık durumuyla ilgili bir bilgi verildi mi size?" sorusu üzerine Albayrak, "Doktor tarafından açıklanması daha uygun olur. Kendisi odasındadır, iyidir. Dün akşam da sosyal medya hesabımdan açıklama yaptım, yalanladım. İnsanlar, sosyal medyadan da bir şey yazdıkları zaman dikkat etmeleri lazım. Herkesin çoluk çocuğu var. Biz bu gece hiç uyumadan sabah ettik, günahtır. Aileyi, sevenlerini düşünmek lazım. Her şeyden önce insanlık adına hastalara ve ailelere saygı duymak lazımdır." açıklamasını yaptı.

Mesut Yılmaz’ın tedavisi sürüyor