15 Temmuz hain darbe girişimine çanak tutan Erdal Sarızeybek İYİ Parti'de koltuğu kaptı! Tepki yağıyor...

İYİ Parti'de GİK listesi krizinin ardından bu kez de Erdal Sarızeybek çatlağı yaşanıyor. Partinin ağır topları liste dışı bırakılırken, 15 Temmuz hain darbe girişimine destek veren Emekli Albay Erdal Sarızeybek'in yönetime girmesi tepki çekti.

15 Temmuz gecesi "Aklı olan sokağa çıkmasın" diyen isim Erdal Sarızeybek İP'de! | Video

SARIZEYBEK YÖNETİMDE

Ocak ayında İYİ Parti'ye katılan Erdal Sarızeybek'in rozetini bizzat Genel Başkan Meral Akşener takmıştı. Sarızeybek, partiye katıldıktan sonra gerçekleşen ilk olağan kurultayda yönetime girmeyi başardı.

AKŞENER VE DELEGELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Sarızeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Kurultayı'nda Genel Başkan Sayın Akşener tarafından aday gösterildim. Üst Kurul delegelerinin desteğiyle birinci sırada parti yönetimine seçildim. Sayın Akşener'e sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Delegelere teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ'DA FETÖ'CÜLERE DESTEK VERMİŞTİ

Emekli Albay Erdal Sarızeybek 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında sokağa dökülerek vatanını savunanları eleştirmiş, FETÖ'cüleri desteklemişti.

Sarızeybek skandal ifadelerin yer aldığı paylaşımında, "Aklıselim olan asla ve asla devlete ve millete karşı sokağa çıkmasın" sözleri ile çağrıda bulunmuştu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

İYİ Parti 2.Olağan Kurultayı sonrası listeye girmeyi başaran Erdal Sarızeybek nedneiyle partiye büyük tepki var. İYİ Parti'nin 15 Temmuz'da FETÖ'cüleri açıktan desteleyen Erdal Sarızeybek'i üye yaptıktan kısa bir süre sonra listeye almasına sosyal medyadan gelen bazı eleştiriler şöyle:

İP'in parti yönetimine seçilen Erdal Sarızeybek'in darbe girişimi sırasında yaptığı paylaşımlar... İP'lerinin kimin elinde olduğu ortada.

15 Temmuz gecesi darbeye direnişi sabote etmeye çalışan Erdal Sarızeybek İYİ Parti yönetimine girdi.

İYİ Parti'nin yönetiminde yer alan Erdal Sarızeybek'in 15 Temmuz gecesi yaptığı paylaşımlara bakınız. Ve bunlar halen ellerini kollarını sallayarak makam,mevki kovalayanlar.

Darbe sever Erdal Sarızeybek ve Meral Akşener!

LİSTE KRİZİ ÇIKMIŞTI

İYİ Parti Genel İdare Kurulu seçimi sırasında, İsmail Koncuk, Ümit Özdağ ve Aytun Çıray gibi partinin önemli isimlerinin üstü çizilmiş, seçilmemeleri istenmişti.

"ADAMLIK BİZDE, KOLTUK SİZDE KALSIN"

Karara ilk tepki gösteren isim İsmail Koncuk olmuştu. Koncuk, "İYİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, Gİ̇K adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış.Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun." demişti.

"SAMİMİYET VE İLKELER TESTİDİR"

Koncuk'un paylaşımını alıntılayan Aytun Çıray ise, "Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Demirel'in doktoru.. İsmet Sezgin'in yeğeni.. Ve bendeniz bunun işaretidir. Başarıp başaramadıklarını göreceğiz. Onlar da görecek. Samimiyet ve ilkeler testidir bu! " ifadelerini kullanmıştı.

"LİSTEYİ YAPANLARA GÖRE MAKBUL ADAM MI OLUYORUM, REDDEDİYORUM"

Durmuş Yılmaz ise yaptığı paylaşımda, "Adım listede olmadığına göre, ben bu listeyi yapanlara göre, makbul adam mı oluyorum! Reddediyorum. Kenar süsü olmaktansa, bu listede olmayı tercih ederim. Bu kafayla olmuyor , olmayacak da!" sözleri ile tasfiye hamlesine sert sözlerle tepki göstermişti.