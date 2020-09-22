CHP'li İmamoğlu'ndan emek hırsızlığı! Karşı çıktıkları projeye 'biz yaptık' algısı yaptılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu; "Kurbağalıdere'nin ıslahını hızlı bir çalışmayla çözdük. Dere canlandı. Şimdi balıklar yüzüyor, koku sorunu bitti, kirlilikten eser kalmadı" açıklamasında bulundu ve derenin kendi yönetimleri tarafından temizlendiğini öne sürdü.





Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu iddiasının gerçek olmadığı, CHP'li İBB Meclis üyelerinin 2013'te İBB tarafından hayata geçirilen Kurbağalıdere Islah Projesi'ne topluca ret oyu verdiği ortaya çıktı. Oysa, AK Parti döneminde 2012'de başlanan 67 kilometrelik ıslah çalışması seçimler öncesinde bitme aşamasına gelmişti. İmamoğlu'nun, AK Parti döneminde yüzde 95'i biten çalışmaları kendi döneminde hızlıca yaptığını iddia etmesi 'emek hırsızlığı olarak değerlendirildi.





AK Partili İBB, 12 Nisan 2013'te İSKİ'nin Kadıköy ilçesinde bulunan Kurbağalıdere Deresi Ana Koluna Ait Dere Islah Projesi'ni İBB Meclisi'ne sundu. CHP'li İBB Meclis üyeleri ıslah projesine ret oyu verdi. Kararda, "12 Nisan 2013 tarihli 5. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı. CHP Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır" denildi.





CHP'Lİ VEKİLLER EYLEM YAPTI

Ret oyu kullanan CHP'li meclis üyelerinin aksine, CHP'li vekiller deredeki kirlenmeyi ve kokuyu protesto etmişti. Kadıköy Kent Dayanışması üyeleri, Kurbağalıdere'deki kirlenmeyi protesto etmiş, o dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı olan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, o dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da eyleme destek vermişti.





2018'DE YÜZDE 90'I BİTMİŞTİ

Dönemin İBB Altyapı Hizmetleri Müdürü Necmettin Acar'ın, 13 Nisan 2018'deki açıklaması da Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı.

Acar, o dönemki açıklamasında, "Islah çalışmalarımız 2010'dan itibaren başladı. Yüzde 90 mertebesine gelmiş bulunmaktayız. Koku da yüzde 90 seviyesinde bitmiş bulunmakta ve şu anda hiç koku hissedilmiyor. E-5'in güney kısmında İSKİ tarafından nisan ayı itibariyle bitirilecek bir çalışma devam etmekte. Bizim ıslah çalışmalarımız büyükşehir olarak bitmiştir" demişti.





Acar, ıslah çalışmalarının balık hayatını olumlu etkileyeceğini belirterek, "Hâlihazırda balık yaşantısı bulunuyor ve artacak. Evlendirme dairesinde şelale sistemiyle su, durağan olan batık dereye verilecek ve oksijen artırılacak. Bu sayede balık ve diğer canlıların yaşaması müsait bir hâl alacak" demişti.

Acar, ıslahtan dolayı köprülerin yıkılıp yenilendiğini belirterek, "Uzunçayır, Şefik Bey, Fahrettin Kerim Gökay, Recep Peker gibi 7 adet köprümüz yıkılıp yeniden yapıldı" demiş ve şunları söylemişti:





"Islah çalışması Göztepe kısmından Kadıköy Yoğurtçu Parkı kısmına kadar tamamlandı. Göztepe'nin kuzey kısmındaki çalışmaların 2019 Nisan ayı itibarıyla bitmesi planlanmaktadır. Burası yaz aylarında koku oluşturma riskinden dolayı denizden terfi merkezi vasıtasıyla evlendirme dairesine 600 santimetre çapında bir su hattı yapmaktayız. Bu sayede yazın oluşabilecek kokuyu da bertaraf etmiş olacağız. TBM teknolojisi kullanılarak yerin 10 metre altında, 3 metre çapında 1,5 kilometre boyunca kolektör hattı yapılmıştır. Bu çalışma ile atık su yağmur suyundan ayrıştırılarak Kadıköy'ün arıtma tesisine ulaştırılmış olup, halkımız bu kötü kokuların sebep olduğu atık su kokusundan da kurtulmuş oldu."





"ARTIK KOKU KALMADI"

Osmanağa Mahallesi Muhtarı Serap Tuncer ise, "Geçtiğimiz iki yıl içerisinde çok büyük sıkıntılar çektik. Derenin temizlenmesi başladı ve dere temizlendi şu anda. Tüm Kadıköy'ü bağlayan kanalizasyon giderleri de Moda kolektörüne verildi. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Koku falan da kalmadı artık" demişti.







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