Son dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda flaş gelişme!

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakınlarının ameliyat sırasında hayatını kaybetmesine öfkelenen bir grup, sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştı. Ameliyathanedeki sedyelerle kapıya barikat kuran sağlık görevlileri, polisin saldırganları uzaklaştırmasının ardından görevlerine döndü

Ankara'da hasta yakınları acil servisi bastı | Video

GÖZALTILAR VAR

Olayın ardından tahkikat başlatıldı. Sağlık çalışanlarına zor anlar yaşatan şüpheliler için harekete geçildi. Saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisi'nde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

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