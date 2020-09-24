Kırık DVD davası! Kumpasın izi ByLock'ta aranacak

FETÖ'nün Ergenekon davasındaki 51 nolu DVD kumpasına ilişkin davada, ByLock yazışma içerikleri çözülen eski savcı Nihat Taşkın'ın mesajları incelenecek. Davaya bakan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Taşkın'ın dosyasını Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'nden istedi. 51 nolu DVD'nin Ergenekon operasyonunda ele geçirilmeden önce FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün elinde olduğu, FETÖ'cü polisler tarafından ofisinde arama yapılan avukat Mustafa Levent Göktaş'ın ofisine konulduğu belirtiliyor.

FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz, 2009'da Ergenekon soruşturmaları kapsamında Özel Kuvvetler'den emekli albay olan ve Ankara'da avukatlık yapan Mustafa Levent Göktaş'ın bürosunda arama yaptırmıştı. Bu aramada bulunduğu iddia edilen ve 51 ile numaralandırılan DVD, Ergenekon davasının en önemli delilleri arasında gösterilmişti. Ancak Göktaş'ın, ofisinde usulsüz arama yapıldığına ilişkin şikayeti üzerine Zekeriya Öz ile birlikte FETÖ'cü oldukları tespit edilen 8 eski hakim ve savcı hakkında dava açıldı. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesinde görülen davanın 17 Eylül'de yapılan duruşmasında sanıklardan eski hakim Hüsnü Çalmuk savunma yaptı. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklardan şikayetçi olan Göktaş'ın avukatı ise davaya müdahil olmak istediklerini bildiren bir dilekçe verdi. Avukat, sanıklardan Nihat Taşkın'ın Gaziantep'te ayrıca terör örgütü üyeliğinden tutuksuz yargılandığını ve Taşkın'a ait ByLock mesaj içeriklerinin çözüldüğünü bildirdi. Avukat bu yazışma içeriklerinde FETÖ'nün 51 nolu DVD kumpasına ilişkin hususlar bulunabileceğinin göz önüne alınarak, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'nden dosyanın getirtilip incelenmesini talep etti. Avukat ayrıca, sanıkların tutuklanmalarını talep etti. Yargılamayı yapan heyet, sanıkların FETÖ üyeliğinden yargılandıkları dava dosyalarının ilgili mahkemelerden getirtilerek incelenmesine karar verdi. Sanık Nihat Taşkın'ın ByLock yazışmalarının olduğu Gaziantep'teki dava dosyası da incelenecek.

ÖZ VE HAŞILOĞLU KAÇAK



Heyet, sanıklardan eski savcılar Ercan Şafak, Mehmet Ali Pekgüzel, eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk ve Ömer Diken'in başka davalardan tutuklu ve hükümlü olmalarını göz önüne alarak bu davadan da tutuklanmaları talebini kabul etmedi. Tutuksuz yargılanan eski savcı Nihat Taşkın'ın tutuklanması talebini de reddeden heyet, Mustafa Levent Göktaş'ın müdahillik talebini ise kabul etti. Heyet, firari olan sanıklar Zekeriya Öz ile eski hakim Sedat Sami Haşıloğlu hakkındaki yakalama emrinin devamına hükmetti. Duruşmayı üç ay sonraya erteleyen heyet, Kovid-19 salgını nedeniyle tarafların sağlık durumlarının tehlikeye atılmaması için sanıkların bir sonraki duruşmaya getirilmeden, tutuklu bulundukları cezaevlerinden video konferansla duruşmaya bağlanmalarını kararlaştırdı.

KUMPAS AYAKLARINA DOLANDI



Davanın iddianamesinde sanıkların "silahlı terör örgütü üyeliği", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi kötüye kullanma" suçlarından 9 ile 34 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor. Sanıkların, hakim ve savcı olarak görev yaptıkları dönemde, mensubu oldukları FETÖ'nün amacı ve hedefi doğrultusunda faaliyet yürüttükleri belirtiliyor. İddianamede, eski savcılar Zekeriya Öz ve Ercan Şafak'ın makul şüpheyi gerektirecek bir delil olmadığı halde 7 Ocak 2009'da Göktaş'ın bürosunda polislere arama yaptırdığı, Göktaş gözaltına alındıktan sonra yapılan bu aramada cumhuriyet savcısı, oda sahibi avukat ve baro temsilcisinin bulunmadığı anlatılıyor.



Bu arama sırasında Göktaş'la birlikte çalışan avukat Özge Evci'nin odasında bulunan CD ve DVD'ler arasında 51 ile numaralandırılan DVD'nin bulunduğu iddiasına dikkat çekiliyor. Ancak içinde hakim, savcı, bürokrat ve üst düzey devlet görevlilerinin fişleme dosyaları ve müstehcen görüntülerinin bulunduğu DVD'nin polisler tarafından imajının (birebir örneği) değil de içeriğine müdahale edilebilecek şekilde kopyasının alınıp inceleme yapması için bilirkişiye verildiği belirtiliyor. Bilirkişi incelemesinde ise kopya DVD'nin, Göktaş'ın bürosundaki aramadan bir hafta önce, 31 Aralık 2008'de, aslından kopyalandığı tespitine yer veriliyor. Bu nedenle suça konu olan DVD'nin Göktaş tarafından değil de ona operasyon yapan FETÖ'cüler tarafından oluşturulduğu şüphesine dikkat çekiliyor. Meşhur DVD adli emanette içeriğine ulaşılamayacak şekilde kırılmıştı.



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