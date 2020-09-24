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Son dakika haberi: 81 il valiliğine yeni genelge! Yalan 'Korona' beyanına ceza

Son dakika haberine göre , korona virüsle mücadele kapsamında yeni bir genelge gönderdi. Bakanlık tarafından "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge 81 ilin valiliklerine gönderildi. Korona tanılı hastalar yalan ya da eksik beyanda bulunmaları halinde Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemler gerçekleştirilecek. İşte bu son dakika haberinin ayrıntıları...

AA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 14:59 Son Güncelleme: 24.9.2020 15:27 ABONE OL
Son dakika haberi: 81 il valiliğine yeni genelge! Yalan 'Korona' beyanına ceza

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgede, evde izolasyona alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduğu hatırlatıldı.

DAHA ÖNCEKİ İZOLASYON KARARI ANIMSATILDI

Daha önce illere gönderilen genelgelerle, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulduğu belirtilen genelgede, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına yönelik karar verildiği anımsatıldı.

EKSİK YA DA YALAN 'KORONAVİRÜS' BEYANINA CEZA!

Genelgede, gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi gibi) verdikleri, bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi gibi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edildiği belirtilerek, şu önlemlerin alınması istendi:

"Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 206'ncı maddesi 'bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı' hükmü kapsamında gerekli işlem tesis edilecek.

CEZA KANUNUN 206'NCI MADDESİ DEVREYE GİRECEK

Vali/kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak."

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Son dakika haberi: 81 il valiliğine yeni genelge! Yalan 'Korona' beyanına ceza
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