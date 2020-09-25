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Lideri , destekçisi isimleri etrafına topladı! Sezgin Tanrıkulu'na delegeye rağmen yeni görev...

Son dakika haberi: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal , İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu başdanışman olarak atadı. Tanrıkulu, terörist cenazelerine katılması ve teröristlere kabus olan 'lara yönelik skandal sözleri ile biliniyor.

Giriş Tarihi: 25.9.2020 16:32 Son Güncelleme: 25.9.2020 16:34 ABONE OL
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, HDP destekçisi isimleri etrafına topladı! Sezgin Tanrıkulu'na delegeye rağmen yeni görev...

CHP'de kurultay sonrası tartışmalı atamalar sürüyor. Delegenin tercih etmeyerek Parti Meclisi'nde liste dışı bıraktığı isimler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirileye devam ediliyor. Kılıçdaroğlu, Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz'ün ardından Sezgin Tanrıkulu'nu da başdanışman olarak atadı.

TANRIKULU BAŞDANIŞMAN OLDU

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, parti içinde tepki çeken isimlerin başında geliyor. Ulusalcı tabana hayli uzak, daha çok sol marjinal gruplara yakın olan Sezgin Tanrıkulu, HDP ile ilişkilerde de önemli rol oynuyor.

Delege Sezgin Tanrıkulu'na olan tepkisini, kurultay sonra Parti Meclisi seçiminde oy vermeyerek gösterdi. Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu'na rağmen PM dışı kaldı.

Ancak Kılıçdaroğlu, delegenin iradesini yok sayarak Sezgin Tanrıkulu'nu başdanışmanı olarak atadı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan akılalmaz sözler!

SEZGİN TANRIKULU'NUN SKANDALLARI BİTMİYOR

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak atanan Tanrıkulu skandalları ile gündemden düşmeyen CHP'liler arasında en önde yer alıyor.

Tanrıkulu, terörist cenazelerinde cirit atarken, YPG/PYD'yi terör örgütü olarak tanımlamıyor. Tanrıkulu, terör örgütü ile mücadelede önemli başarılara imza atan SİHA'ları da skandal sözleri ile diline dolamıştı.

CHP’li vekil SİHA'dan rahatsız oldu

Tanrıkulu, SİHA'lar için şu ifadeleri kullanmıştı:

Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi 'çocuk oyuncağı', sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim.

Tanrıkulu, bugün 6-8 Ekim olayları nedeniyle gözaltına alınan HDP'li vekillere de küstah sözlerin yer aldığı bir paylaşım ile sahip çıkmıştı.

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, HDP destekçisi isimleri etrafına topladı! Sezgin Tanrıkulu'na delegeye rağmen yeni görev...
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